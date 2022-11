¿Qué tengo que ver yo con una niña que no tiene una silla de ruedas?, pensó el patrullero, en su momento. Pero, como es terco, se comprometió a ayudar a la familia, sin saber muy bien cómo iba a hacerlo. “Yo no sabía cómo conseguir esa silla. Me fui pensando y cuando iba en el ascensor, subiendo a mi apartamento, un vecino me habló de una silla de ruedas que iba a botar. Y entonces se convirtió en la primera que entregué”, rememoró el patrullero.

Luego de ese primer caso llegó el de Darcy. El nombre del patrullero corrió por toda la comuna. Entonces comenzaron a llamarlo de El Salado, Las Independencias, El Socorro. Tocando puertas consiguió sillas de ruedas neurológicas, que tienen condiciones especiales para enfermedades particulares.

Su fama creció tanto que de otras comunas comenzaron a llamarlo. Le pidieron ayuda desde El Popular, Robledo, Manrique. Antes de ofrecer una ayuda, va hasta la casa y conoce a la familia, se cerciora de la necesidad. El patrullero ha entregado, con ayuda de donaciones y gestión propia, 250 sillas de ruedas a personas necesitadas.

El patrullero no busca casos, los casos lo buscan a él. Van 250 y contando