@cata.agudelojaramillo

“Mi mejor traído fue a los 9 años. Me llegaron unos patines. Yo ya sabía quién era el niños Dios. Mis padres pasaban por una situación económica muy mala y tenía claro que no podíamos comprar nada. Al tiempo me di cuenta de que los patines me los compro un tío. Disfrute tanto ese traído que a la fecha no lo olvido, me parecía imposible poder tener en mis manos semejante regalo tan espectacular . Recuerdo que lloré de la emoción”.

@jorgevelez670

“El regalo que más me gustó y que aún recuerdo mucho fue un Walkman Aiwa, con un casete del Grupo Niche y otro de Aguja y Vinilo. Cada 2 días había que comprarle pilas y cada 8 audífonos nuevos. Pero ese regalo, de cuando tenía 12 años, fue el mejor y hoy a mis 38 lo agradezco porque le dio música a mi vida.”

@laurabetancursa

“Cuando era chiquita quería un carrito de baterías, de esos reales pero para niños. Todos mis vecinitos tenían, menos yo. Meses antes de diciembre ya sabía qué iba a pedirle al niño Dios, pero ese 25 no me lo dio. Me puse super triste y al año siguiente lo volví a pedir, pero un mes antes de diciembre nació mi hermanito. Y ese fue un mejor regalo que el carro, entonces pedí juguetes para jugar con mi hermanito. Él fue mi mejor regalo”.