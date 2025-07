“El lote no fue un regalo”: empresarios del Arena Primavera

EO: “Yo creé una compañía, adquirí una compañía de un bufete de abogados en Panamá en 2007 o 2008; un bufete normalmente en ese país tiene 100, 200 o hasta 2.000 compañías creadas y en este caso, ahí firmaba una persona que no conozco ni he conocido en mi vida”.

EO: “Exacto. Muchos colombianos optan por esa opción para sus vehículos patrimoniales. Y él firmaba en esa sociedad y en 3.000 sociedades más. Esta persona se vio envuelta en el problema de Odebrecht, pero ni yo conozco al presidente Martinelli ni he tenido relaciones en la construcción ni contratos en Panamá. Mi trayectoria ha sido como emprendedor durante los últimos 25 años en el sector del entretenimiento. Soy lo suficientemente visible para saber que no tengo ningún negocio de ese tipo ni lo he tenido. Así se los he explicado a los bancos, que han preguntado a raíz del artículo de EL COLOMBIANO”.