A este grupo lo señalan de un ataque con una bomba a un bus que transportaba 36 policías del Esmad en Bello (agosto de 2017); el explosivo fue sujetado con imanes a la carrocería, y aunque su explosión fue estruendosa, no hubo heridos de gravedad.

“Los Magníficos”

A pesar de que el insurgente promovía estos atentados contra sus propios colegas, un grupo de uniformados comenzó a trabajar con él. Algunos agentes eran activos y otros expolicías, que en el bajo mundo se hacían llamar “los Magníficos”.

Según la investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, el contacto con “Mono Clinton” era un suboficial conocido como “el Sargento”, el cual sigue prófugo de las autoridades. Era este quien seleccionaba a los funcionarios para proponerles “los trabajitos” que debían hacer, y que por lo general consistían en secuestros de personajes adinerados, a los que les cobrarían cifras astronómicas en dólares para financiar el sostenimiento del ELN.

La guerrilla perfilaba y hacía los seguimientos a las futuras víctimas; una vez ubicadas, el modus operandi de “los Magníficos” era interceptarlas con una orden de captura falsa, y simular un arresto para secuestrarlas.

El primer caso reportado sucedió en 2013, en la calle 10 de El Poblado, en Medellín. El objetivo era el gerente* de una reconocida cadena de farmacias, que salía del gimnasio en su vehículo.

Fue interceptado por una camioneta con logos de la Policía, los ocupantes le notificaron una orden judicial en su contra y le dijeron que abordara la patrulla.

El empresario sospechó de la situación, forcejeó con los uniformados, gritó y logró escapar.

En el segundo intento tuvieron éxito, el 27 de abril de 2015 en una finca del municipio de Copacabana.

El blanco fue un ingeniero*, a quien contactaron con la mentira de que iba a alquilarle el predio. A la visita para negociar el monto llegaron hombres disfrazados de la Policía y del CTI, con una orden de captura falsa por el delito de receptación.

Lo subieron a un automóvil y después lo trasladaron a la cajuela de otro carro, donde le cubrieron la cabeza con una bolsa.

Estuvo tres días en otra finca de Copacabana, durmiendo en un cajón de madera forrado en icopor, y luego fue trasladado en otro vehículo a la vereda La Clara, en el municipio de Caldas.

Lo encerraron bajo el piso de una casa, en un antiguo pozo séptico de 3 x 3 metros, con dos cámaras de video para monitorearlo y un balde de plástico para que hiciera sus necesidades fisiológicas.

A su familia le pidieron 5 millones de dólares por el rescate, en una extensa negociación que duró 15 meses por correo electrónico.

Durante ese tiempo, el afectado trató de memorizar cada detalle de los secuestradores, sus voces y conversaciones en el piso superior de su cueva.

“Todos los días me daban una chocolatina y yo empecé a recolectar pelos de las personas que estaban allá. Cuando se les iba un pelo en la comida, lo guardaba sobre los caramelos. Los despegaba, ponía los pelos y después los volvía a juntar por el adhesivo, no se notaba nada, y tenía como 300 caramelos”, recordó la víctima en el juicio.

El 11 de septiembre de 2016 lo liberaron, después de que su familia pagara $2.250 millones en efectivo a los secuestradores. Antes de soltarlo en una carretera solitaria de Caldas, le hicieron cambiar toda la ropa, incluso los calzoncillos, en los que había ocultado dos caramelos con la evidencia capilar.

Túnel bajo tierra

El 5 de julio de 2017 el propietario* de una empresa de insumos para la construcción fue interceptado por “los Magníficos” en una calle de Envigado. Los uniformados le mostraron una orden de captura por lavado de activos, advirtiéndole que tenía un problema con una finca ubicada en Montería y debía acompañarlos.

Aunque no tenía propiedades en esa ciudad, los bandidos lo subieron a su camioneta y más adelante lo cambiaron de carro. Al empresario de 59 años le vendaron los ojos con un trapo y lo hicieron caminar media hora por una trocha, hasta el escondite de la vereda La Clara, en Caldas.

“El acceso era una claraboya corrediza muy pesada, y ahí entraba uno de forma vertical, bajando por unas escaleras. Era un túnel bajo tierra, sin ventanas, de metro y medio de ancho, y conectaba a una pieza que tenía dos tubos para respirar en cada esquina. Las paredes estaban forradas en icopor negro por la humedad, y con rejas dividían el espacio en tres partes: el colchón, el baño y un saloncito donde le ponían a uno la comida”, describió el afectado.

Este secuestro, aunque las autoridades trataron de manejarlo con sigilo, causó un profundo impacto en la comunidad empresarial de Medellín. Los directivos conversaban del tema en sus juntas y algunos aumentaron sus esquemas de seguridad.

“Esto no solo afecta a la comunidad en general, sino al gremio, y les pedimos a las autoridades, en cabeza del Ministerio de Defensa y la Presidencia, que dispongan de los recursos necesarios para encontrarlo”, declaró en ese momento Sergio Ignacio Soto (q.e.p.d.), el director ejecutivo de Fenalco Antioquia.

Por este rescate el ELN pidió 15 millones de dólares. Las negociaciones fueron con familiares y con el propio cautivo, quien por su edad siempre estuvo al límite de un infarto.

“Estuve 10 días muy mal, me llevaron un supuesto médico, un tipo grandote, me hizo varias pruebas, le dije que me dejara de hacer pruebas que era la presión”, señaló el ofendido.

Fue liberado el 26 de noviembre de 2017, luego de pagar $43.000 millones, según la Fiscalía.