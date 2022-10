Pero los malos olores no son el único mal que padecen quienes van a los eventos de La Macarena. Catalina González, por ejemplo, fue a uno de los conciertos de Ferxxo, el del 11 de septiembre. Su experiencia la resume en una frase: “Horrible. Hay mucho desaseo, basura, orines y hasta excremento de humanos”.

Lo que padecen los asistentes a los eventos que se realizan en La Macarena no son nuevos, pero se han hecho más evidentes este año con la reactivación completa de los conciertos luego de la pandemia. Solo en septiembre, en el sitio se presentó el artista Ferxxo, en tres días consecutivos. Después el turno fue para Ricardo Arjona, el guatemalteco.

Además de la oscuridad que le hizo sentirse insegura, se molestó por los malos olores. “No mire hacia el suelo, no mire hacia el suelo”, le dijo uno de sus amigos. El piso estaba minado de excrementos humanos.

Pero, como bien se dijo, los hedores son apenas una parte del problema. El año pasado, las barandas del puente peatonal que conduce a La Macarena fueron arrancadas, una a una, supuestamente por habitantes de calle. Pasa como en muchas zonas de la ciudad: en las noches, con paciencia, inescrupulosos las removieron para luego venderlas en chatarrerías, muy seguramente para comprar comida o vicio.

En general, la infraestructura está deteriorada. Las luces públicas funcionan a medias o se las roban. Cuando cae la noche, el lugar queda en una semioscuridad que propicia los robos y el raponazo. Una asistente al concierto de Andrés Cepeda, celebrado el 17 de septiembre, contó que llegó cuando ya la mayoría de asistentes había ingresado. Como el lugar ya estaba semivacío, le tocó presenciar cómo dos mujeres, desesperadas, gritaban que les habían robado el celular. Según el relato, no había un policía en el lugar, pese a que al frente hay un CAI de la Policía.

Publicidad

Y esa es otra de las quejas que más abunda: la falta de autoridad. Un realizador de eventos en La Macarena, que no quiso dar su nombre, contó que la ausencia de policías, sumado a la oscuridad, da pie para que proliferen los hurtos. “No hay presencia ni del tránsito. Esto no se trata de generar temor, porque así la gente no iría a La Macarena, pero sí de llamar la atención. Esta situación puede afectar la industria y hacemos un llamado a la Alcaldía para que se tomen acciones”, dijo el realizador de eventos.

D’group, la empresa que hoy tiene a cargo a La Macarena, tiene un plan para mejorar las condiciones del escenario, sin embargo, hay un escollo, y es que la plaza está declarada Bien de Interés Cultural, lo que obliga pedir permiso a Mincultura para realizar cualquier intervención. Actualmente se adelanta en Plan Especial Medio de Patrimonio (PEMP) del que se espera a final de este año esté aprobado para iniciar una serie de intervenciones que van a mejorar las condiciones actuales de la plaza, entre los que se consideran nuevos accesos y plan de transporte público para alimentar las salidas al metro, taxis y buses.