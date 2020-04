Educación que transforma vidas en las comunas 7 y 13 de Medellín

Calcular las calorías necesarias para una buena alimentación y llevar la contabilidad del hogar en matemáticas, diseñar protocolos de limpieza y aprender a hacer desinfectantes caseros en ciencias naturales; dibujar las rutinas de la familia para artística: así aprenden los estudiantes de la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera (BOH) en medio de la cuarentena.

Luego de que el Gobierno Nacional decretara el aislamiento preventivo obligatorio para los estudiantes de colegios y universidades desde el pasado 16 de marzo, las instituciones pusieron en marcha sus protocolos de aulas virtuales y se prepararon para educar a los niños y jóvenes desde sus hogares.

Sin embargo, para instituciones donde la mayoría de la población pertenece a estratos bajos, el internet es un lujo que no todos pueden darse, y que “aunque quisieran adquirir no podrían porque las compañías que prestan el servicio no llegan hasta esos sitios”, explicó Daniel Marín, rector de la BOH refiriéndose a territorios como las comunas 13 y 7 de Medellín donde está funcionando el actual proyecto de investigación que surgió como una alternativa exitosa en medio de la cuarentena.