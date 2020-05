Ecohuerta universitaria alivia el hambre en Belén

El sistema de responsabilidad ambiental de esta institución se llama Campus Vivo, y desde allí se creó la idea de la ecohuerta que sirve para el aprendizaje de estudiantes que cursan carreras relacionadas con el agro (ver Paréntesis). No obstante, en medio de la cuarentena, la producción agrícola no podía echarse a perder y la decisión fue llevarla a los barrios más vulnerables en los alrededores de la institución.

Si se pronuncia “suskini” o zukini, a Flor Obando le da igual. Ella no conocía esta hortaliza, también llamada calabacín, pero le alegró mucho conocer qué comidas podría hacer con ella, y ver la alegría de sus vecinos de Belén La Playita al recibir paquetes de cosechas que llegaron desde la ecohuerta de la Universidad de Medellín.

Alegrando hogares

Olga Echeverri , líder comunitaria en Belén Las Violetas, manifestó que conocían la ecohuerta, pero no la han visitado. Celebró que se acordaran de familias que por la pandemia se quedaron sin empleos, o trabajan de manera informal y no tienen cómo llevar alimentos a sus casas.

Una cosecha bien empleada

La entrega de paquetes de hortalizas también es motivo de alegría para uno de los responsables de la ecohuerta, Luis Alfonso Rojas, quien trabaja en este sitio desde hace cinco años.

Claro, los horarios se tuvieron que apretar por causa del aislamiento. Ya no puede ir todos los días a encargarse de sus cultivos, como le gustaría, sino que se turna con un ayudante para asistir al menos dos veces a la semana.

Luis Alfonso, para evitar el contagio del virus, prefiere caminar 40 minutos que le toma ir de su casa a la finca de la U. de M., pero no deja de ir a sembrar, a regar y a dar la ronda por las tierras.

Publicidad

“Fue mejor así. Yo sí alcancé a temer que la cosecha se nos perdiera, pero mientras no podamos vender los productos, me parece que darles este destino es muy bonito, así de pronto no la pasan tan mal en esto que nos tocó vivir”.