La adhesión a la campaña de Gustavo Petro, tras pocas horas de la renuncia de Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, y su posterior anuncio al pie de la Alpujarra dejan en evidencia que la administración de Daniel Quintero no tiene interés en suavizar su inclinación por este proyecto político. Aunque jurídicamente no se ha determinado si hay participación indebida en política, las últimas salidas del mandatario corroboran su respaldo a esta colectividad. En días pasados pidió que el reconteo de votos por parte de la Registraduría comenzara en las mesas que no registraron votos por el Pacto Histórico.