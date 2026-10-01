Dos lesionados dejó atraco masivo a caminantes en sendero ecológico entre Envigado y El Retiro

Los hechos ocurrieron en la reserva San Sebastián de la Castellana, la cual pertenece a ambos municipios y que cuenta con centenares de kilómetros para caminata, miradores y miles de hectáreas de árboles, hongos y especies animales. Varios grupos de caminantes fueron afectados por los criminales que se ocultan en puntos estratégicos para interceptar a sus víctimas.

El plan de hacer senderismo por las zonas boscosas entre los municipios de Envigado y El Retiro, en Antioquia, terminó en un millonario atraco para 12 caminantes, quienes fueron interceptados por tres delincuentes, quienes con armas traumáticas no solo les quitaron sus pertenencias, sino que hirieron a dos de estas personas que intentaron resistirse al asalto.

En uno de estos grupos estaba Daniel Peláez Sierra, quien después de avanzar en su caminata junto con cuatro amigos suyos, se topó con un hombre de apariencia sospechosa, que si bien lo alcanzó a asustar, no alcanzó a pensar que iba a tener intenciones de intimidarlo para quitarle sus objetos de valor.

“Íbamos hacia el Mirador de los Caminantes y llegamos a una casetica muy pequeña. Ahí vi a una persona que nos estaba mirando a todos, pero no vimos problema y seguimos nuestro recorrido, hasta que esta persona se nos puso en frente y me encañonó con el arma que tenía”, relató este caminante.

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En medio de esta situación, Daniel se enfrentó al delincuente, lanzándosele encima, situación que llevó a un forcejeo en el que se presentó un disparo de esta arma. Al escuchar la detonación, que lesionó a este hombre en una de sus piernas, frenó la pelea. Pero esto no evitó que fuera víctima de una golpiza posterior por parte de los otros dos criminales.

“En ese momento se me viene otra persona y me da una patada en la cabeza, reventándome la nariz y la boca. Después de eso nos llevan a todos al mirador para empezarnos a quitar las cosas”, relató la víctima sobre este asalto, en el que le hurtaron su celular, una herramienta y un machete que tenía para retirar la maleza.

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A las demás personas, mediante mensajes intimidatorios, les quitaron sus teléfonos y les pidieron las claves respectivas para robarles el dinero que pudieran tener en sus cuentas bancarias. Después de tener la información, escaparon del lugar sin dejar ninguna pista.

Otra de las personas que fue víctima de este hurto también resultó lesionada en una de sus manos, producto de la fractura en uno de sus dedos, y en la parte baja del sendero, en jurisdicción de Envigado, recibieron la atención médica correspondiente y fueron trasladados a centros asistenciales. Horas después de la revisión, les dieron de alta, ya que estas afectaciones no comprometieron sus vidas.