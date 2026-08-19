Dos embolsados en 48 horas: detalles de la nueva guerra que se acerca al norte del Valle de Aburrá

¿La guerra que azota a parte del Oriente antioqueño se está trasladando al Valle de Aburrá? Dos cuerpos hallados en bolsas y costales en 48 horas en corredores de Bello estarían relacionados con esta disputa armada, que ha aumentado la criminalidad en municipios como Guarne, San Vicente Ferrer, Marinilla y El Santuario. El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, indicó que las primeras indagaciones estarían vinculadas con la estructura Pacificadores del Samaná, del Clan del Golfo, y la banda Los Chatas, de Bello, quienes estarían implicados en una disputa en estos municipios por el control del microtráfico y otras rentas criminales.

“Tenemos información de que Los Chatas se quieren meter a vender drogas a otros municipios del Oriente y nosotros, incluso, les hicimos un operativo en el que les capturamos a cuatro integrantes y les incautamos armas de fuego. Esto tendría que ver con esta situación”, señaló el alto oficial. Estas disputas entre el Clan del Golfo y los grupos provenientes del Valle de Aburrá como El Mesa, Pachelly y Los Chatas han dejado 146 asesinatos este año, contra 108 que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con la Policía Nacional. Entérese: Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana En los municipios del Oriente antioqueño aledaños a la autopista Medellín-Bogotá —Guarne, Marinilla, El Santuario, San Vicente Ferrer, Cocorná, San Francisco y San Luis— los homicidios pasaron de 44 a 47 casos en lo corrido de este año. “Esta confrontación se presenta en territorios donde está agudizada la situación entre los grupos criminales de Bello y los que provienen del Magdalena Medio. Al parecer, estarían aprovechando para abandonar los cuerpos en el Valle de Aburrá”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana sobre las disputas que estarían acercándose a los territorios cercanos a la autopista Medellín-Bogotá.

¿Quiénes son las víctimas?

Los dos casos de cuerpos abandonados en Bello se presentaron entre el domingo y el martes en corredores solitarios de este municipio del norte metropolitano. Al primero lo encontraron sobre las 7:00 a.m. del pasado domingo en el kilómetro 3+800 de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, en el corregimiento San Félix, en una canaleta y envuelto en papel vinipel (chicle). Sus restos los encontraron luego de que personas que transitaban por la zona sintieran un olor a descompuesto en la zona; cuando las autoridades se acercaron, encontraron este cadáver. Aunque en un comienzo esta persona no fue identificada, luego de las labores forenses se pudo establecer que se trataba de John Arley Loaiza Arango, de 41 años. Le puede interesar: Clan del Golfo se expandió a 80 municipios de Antioquia en medio del proceso de la paz total Habían transcurrido menos de 48 años cuando, sobre las 6:40 a.m. del martes, en la calle 21E con la carrera 42, en el barrio Santa Rita, de Bello, empleados de una empresa panadera avistaron los despojos mortales de un hombre, el cual estaba cubierto de la cintura para arriba con una bolsa negra amarrada con cinta trasparente. Las extremidades inferiores estaban empantanadas. Después de la inspección judicial y las labores forenses, se pudo conocer que la víctima de estos hechos fue Miguel Enrique Pérez Moreno, de 33 años, de quien las autoridades ya avanzan en las labores judiciales para establecer si tenía vínculos con alguna organización criminal. El general Bello aseguró que, ante esta situación, aumentará la vigilancia en estos municipios para evitar que sigan abandonando estos cuerpos, en medio de esta disputa que se acerca al Valle de Aburrá.

Van más embolsados que en todo 2025

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1. ¿La disputa entre grupos armados del Oriente antioqueño está llegando al Valle de Aburrá?

Las autoridades investigan si la confrontación criminal del Oriente antioqueño estaría extendiéndose hacia el Valle de Aburrá. El hallazgo de dos cuerpos abandonados en diferentes puntos de Bello en menos de 48 horas es analizado como una posible consecuencia de esta disputa.

2. ¿Qué grupos criminales estarían enfrentados en el Oriente antioqueño?

Según las primeras indagaciones de la Policía, en la confrontación estarían involucrados la estructura Pacificadores del Samaná, del Clan del Golfo, y Los Chatas, de Bello. También se menciona la presencia de estructuras del Valle de Aburrá como El Mesa y Pachelly en estas disputas por rentas criminales.

3. ¿Por qué estarían enfrentándose Los Chatas y el Clan del Golfo en el Oriente antioqueño?