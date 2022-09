Después de que las autoridades emitieran la alerta sobre las casi 80.000 dosis contra el covid-19 que están a punto de vencerse, la Alcaldía de Medellín recordó los puntos que permanecen activos para aplicar estas y otras referencias de vacunas.

La entidad recordó que en los centros comerciales Santafé, San Diego, Unicentro y Premium Plaza se vacuna de lunes a sábado de 9:00 a.m., a 4:30 p.m.

Mientras que en las unidades hospitalarias de Metrosalud de Santa Cruz, San Antonio de Prado, San Javier, Castilla, San Cristobal, Manrique, Belén, Nuevo Occidente y Doce de Octubre; las jornadas de vacunación se realizan de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m., a 11:00 a.m.