Doce mujeres con poder en Antioquia

Pero su mérito no es poco. En toda la historia los dos cargos más importantes de Antioquia —la Gobernación y la Alcaldía de Medellín— solo han estado una vez en manos de mujeres. En la administración departamental la pionera fue Helena Herrán de Montoya , quien llegó tras el asesinato de Antonio Roldán y permaneció entre 1989 y 1990. En Medellín la abanderada fue Sofía Medina de López Villa , alcaldesa designada entre 1976 y 1977.

Quien diga que la sociedad antioqueña es un completo matriarcado seguramente no tuvo en frente la cumbre que a mediados de enero celebró el gobernador Aníbal Gaviria Correa con los 125 alcaldes de Antioquia. Apenas 12 mujeres hicieron presencia, en representación de igual número de municipios, lo que significó una participación de apenas 9,6 %.

Panorama preocupante

El Dane, por ahora, da una luz de esperanza. En su encuesta de Cultura Política de 2019 encontró que el 93,7 % de la población dijo que votaría por una mujer. Apenas 4,2 % expresó que no confían en ellas para cargos de poder.

Sor María Ocampo Giraldo

Alejandría

Auxiliar de enfermería y abogada. Así de extraña ha sido la vida de esta mujer que empezó a trabajar como promotora de salud y, sin saber muy bien por qué, terminó apoyando procesos políticos de senadores, representantes y diputados.

“Hace unos seis años me empezaron a preguntar en las calles que por qué no representaba el pueblo y un día dije: ¿por qué no?”, recuerda. En la campaña compitió con una mujer y tres hombres, y al llegar nombró a otras mujeres en los cargos decisivos: Salud, Planeación, Gobierno y Hacienda. “En donde aún no tenemos representación femenina es en el Concejo, donde solo hay hombres en las siete curules”, agregó.

Su prioridad en los primeros meses de gobierno es que se culmine la pavimentación de la carretera que comunica al municipio con Concepción, pues aunque Alejandría está a menos de 90 kilómetros de Medellín, sus vías de acceso siguen siendo destapadas. “El turismo y construcción de tejido social serán las siguientes prioridades”, indicó.