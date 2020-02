Disminuyen niveles de mercurio

En Segovia, que desde 2010 era considerado el municipio del país con más altas concentraciones de mercurio, el panorama cambió y hoy no se respira por doquier este metal contaminante en las cantidades de antes, estableció un estudio adelantado por investigadores de la Universidad de Antioquia.

Según la Onudi (Organización de las Naciones para el Desarrollo Industrial), divulgado en marzo de 2010, en este municipio del Nordeste antioqueño se detectaron hasta 943 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de mercurio (Hg) en el aire de algunas zonas de trabajo tradicional, conocidas como entables, que es donde se separa el oro.

La organización también informó que en lugares de compra de oro, los niveles fueron de 662 μg/m3; mientras en las calles, frente a los entables, el nivel estaba en 60 y en otras vías apartadas de estos sitios se llegó a los 13,6 μg/m3.

Las cifras causaron alarma, pues la Organización Mundial de la Salud —OMS— recomienda que la presencia de mercurio no pase de un microgramo en cada m3.

La nueva realidad presentada por la Alma Máter a través de su grupo de investigación de materiales preciosos (Mapre) es que los niveles de contaminación por mercurio en el municipio han bajado considerablemente.

El estudio, que tardó cinco meses con mediciones realizadas en noviembre de 2019, detectó que dentro de los entables intervenidos la concentración del metal en el aire era de 3,9 μg/m3; en los sitios de compra estaba en 16 μg/m3; en las calles frente a entables llegó a 0,543 μg/m3; y en otras vías, 0.379 μg/m3.

En los humanos también se nota el impacto: mientras en 2010, 48 % de los mineros ancestrales presentaba intoxicación por mercurio, ahora solo son el 41 %. Antes, 9 de cada 100 segovianos no tenían rastros de mercurio en su organismo. Ahora son 37.

Cambio en las prácticas

Según Jairo Ruiz Córdoba, director del grupo investigador, Mapre ofreció asesoría y capacitación en la implementación de tecnologías limpias para bajar o erradicar completamente el uso del mercurio en la extracción del oro.

Este material quedó prohibido en el país mediante la Ley 1658 de 2013. Por esto, en la actualidad se impone el uso de nuevas técnicas y tecnologías.

Mapre implementó allí procesos limpios, equipos que aprovechan la gravedad para separar el oro de otros minerales sin usar mercurio, como la mesa Wiffrey (que adiciona agua al mineral y el oro, por su peso, se va al fondo), y el concentrador centrífugo.

“Para las partículas de oro muy pequeñas (75 micrones o menos) se usa la concentración por flotación. El sistema más recomendado es el tanque de cianuración y precipitación”, pues el cianuro permite alta recuperación de oro, no se acumula en seres vivos y se degrada más fácilmente.

Aunque este estudio lo hizo Mapre con recursos propios, en alianza con la Gobernación avanza un estudio similar en 14 municipios (El Bagre, Nechí, Puerto Nare, Caracolí, Maceo, San Luis, San Carlos, Amalfi, Frontino, Andes, Puerto Triunfo, Anorí, San Roque y Santo Domingo), el cual beneficia a 1.180 mineros. Los resultados están por revelarse.

Dora Balvín, exsecretaria de Minas, apuntó que aunque Segovia no hizo parte de este grupo, le da credibilidad al estudio: “se da formalización minera, que implica no usar mercurio, y en la medida que esto se dé, bajan los niveles”. Advirtió que, además, la compra de mercurio tiene restricciones y en el mercado negro los costos son elevados, por lo que no es fácil para los mineros informales adquirirlo .