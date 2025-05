Gobierno Petro le debe más de $103.868 millones a universidades antioqueñas por Matrícula Cero

Dicha iniciativa apareció luego de que en el Icetex cayeran drásticamente los créditos otorgados a estudiantes, los cuales se redujeron en un 82%, pasando de 56.000 créditos en 2024 a 10.000 este año.

Por otro lado, Cadavid denunció que otro de los programas bandera prometidos para el departamento en materia de educación, como la llamada Universidad de la Vida para el Oriente antioqueño, también se quedaron en el papel.

En este último caso, vía derecho de petición, el Ministerio de Educación fue interrogado por el estado de dicha iniciativa en materia contractual y financiera, así como los tiempos de esta para ser entregada.

Lea además: Antioquia tapa los huecos de Petro

En respuesta escrita, esa cartera señaló que, según la ley, la competencia para crear nuevas universidades de esta naturaleza recaía sobre el Congreso de la República y no sobre el Gobierno Nacional.

“Bajo este precepto normativo, le informamos que una vez verificados los proyectos de ley que se tramiten en el congreso no se cuenta con evidencias que permitan dar cuenta de la creación de una ‘Universidad por la Vida y la Paz’ del orden nacional. Por lo tanto, no es posible priorizar, ni estructurar proyectos de inversión para obras de esta iniciativa, porque aún no existe en la vida jurídica”, señaló esa cartera en un oficio entregado al congresista.