Seis presos aprovecharon el paro minero para fugarse de cárcel en Caucasia

Dos más, identificados como Jordan Felipe Pérez Ordónñez, alias “Palioto”, y Davinson Alonso Gutiérrez Córdoba, alias “Rolo”, por el momento se han salido con la suya porque, hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían logrado su recaptura. Ambos son sindicados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Las autoridades aún no han compartido una actualización sobre el particular. Hay de por medio operativos para dar con el paradero de Pérez y Gutiérrez, pero aún no se reportan resultados al respecto. En El Bagre, en la primera semana de este año, se presentó una situación similar con la fuga de seis reclusos.