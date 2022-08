Aunque ayer los concejales de Medellín conocieron la cláusula de protección al patrimonio público, documento que se ha convertido en el corazón de la enajenación de las acciones que EPM tiene en UNE, el trámite aún no despeja por completo las dudas que despierta la venta tasada en hasta $2,8 billones. En la comisión primera, que tumbó la iniciativa el 21 de junio y ahora la estudia nuevamente, los nubarrones de desconfianza no desaparecen. Y el tiempo corre: a las extras en el Concejo les restan nueve días.

Importancia de la venta

Cabe recordar que los motivos para vender tienen que ver con la posición en la que terminó EPM respecto a Millicom en el proceso de fusión celebrado en 2014. La empresa cedió el control de la sociedad, lo que para Guillermo Maya, profesor de la Universidad Nacional que le ha hecho seguimiento a este proceso, dejó a la empresa prisionera.

Publicidad

“Eso fue un mal negocio. EPM no recibe mayor rendimiento. Y aunque al problema se suman los tiempos de la cláusula, la solución no es quedarse. Si no se puede recuperar el control, hay que terminarlo. La empresa no tiene qué más hacer ahí”, expresó.

La cláusula a la que se refiere Maya fue la que conocieron ayer los concejales bajo confidencialidad. Lo que se sabe es que la figura estará activa hasta 2024 y funciona como un comodín para que EPM pueda ejercer su derecho de salida de la sociedad.