Sin embargo, pese a que estaban avisados, no esperaban el despliegue de fuerza pública que fue enviado a sacarlos. Al sitio llegaron más de 40 agentes de policía entre miembros de Vigilancia, el Undmo (antes Esmad) y Carabineros con sus perros adiestrados. A estos se sumaban grupos de funcionarios de la Alcaldía. La magnitud del operativo causó extrañeza.

Pero eso no le importa a los habitantes de Alabama pues es allí donde tienen invertidos sus ahorros y es el hogar en el que viven.

El asunto es que así lleva más de tres años. Las fallas estructurales no son el único problema que envuelve a Alabama: el fantasma de una estafa inmobiliaria que rodea a la firma que construye el edificio lo ha condenado, por ahora, a ser una obra inconclusa.

Como para que ni el Niño Jesús entrara, desde las 4:00 a.m., los cerca de 30 residentes del edificio Alabama en el barrio Belén Rosales cerraron con cadenas el ingreso a este edificio para evitar que se llevara a cabo la diligencia de evacuación que desde el pasado 29 de noviembre les notificaba que serían retirados de la inacabada estructura que fue construida por la polémica firma Sociedad Constructora del Norte de Bello S.A.S., pues la misma estaría en riesgo de colapso.

Por ello, el 25 de mayo de 2022 la Inspección 16 de Policía ordenó de forma inmediata no habitar el inmueble a la vez que se exigió contratar estudios que definieran el estado completo del edificio toda vez que las autoridades solo pudieron ingresar a ciertos puntos del mismo.

De otro lado, el docente universitario Héctor Lorduy, quien es propietario desde hace tres años, indicó que Peláez lo ha presionado para salir de su apartamento aunque para él, físico de profesión, el edificio no tiene los problemas estructurales de los que habla el informe.

Óscar Osorio, abogado de los residentes, desestimó el informe del Dagrd indicando que este se basó en una inspección ocular más no un estudio de fondo que determinara lo que realmente pasa con Alabama. “Lo que pedimos es que mientras no exista una definición de fondo, no se opte por desalojar a los habitantes del edificio que llevan más de tres años aquí, pues los residentes no han podido refutar la diligencia y con este procedimiento se les estaría vulnerando varios de sus derechos fundamentales. Ellos solo piden ser escuchados y presentar su posición legal” añadió.

“La evacuación es un choque entre Holguín y Héctor Alirio Peláez, agente liquidador de la Alcaldía. Porque como esto de los edificios enfermos es una situación sensible, Peláez está buscando que le entreguemos la propiedad para liquidarla. Acá hay niños y personas de la tercera edad. ¿Para dónde nos vamos a ir? Acá somos las víctimas”, apuntó.

“Estamos en la mitad de un conflicto. Nos quieren sacar sin importarle si tenemos derechos o no. A mí nunca me han notificado, el único aviso que he visto es el de hoy. Si se hace un estudio serio y este demuestra que hay problemas, yo soy el primero en salir de aquí”, dijo.

Por su parte, Héctor Alirio Peláez –el agente liquidador de la Constructora del Norte, de Invernorte, de la Inmobiliaria Europa así como de los representantes legales de estas (Jorge Wilson Patiño y Marta Holguín)– aclaró que Alabama se está desalojando porque el mismo ingeniero estructural de la obra denunció que el edificio, aparte de sus fallas, se iba a caer porque la construcción debía hacerse en bloque y no por partes como se estaba llevando a cabo. Además, esta no se puede ocupar hasta que se termine, cosa que no sucedió.

“Pese a la urgencia, apenas hasta hoy se logró gestionar la evacuación. Por esa lentitud se tuvo que denunciar al inspector porque con el paso del tiempo seguían las cosas sin resolverse”, dijo Peláez.