Una denuncia de presunto acoso sexual en la Liga Antioqueña de Karate llegó a la Fiscalía y generó que Indeportes trabaje en la creación de un protocolo para atender estos casos con énfasis en el sector deportivo. La denunciante quiso hablar para sentar un precedente para que hechos similares a los que señala no se repitan.

La denunciante dijo que Berrío habría cogido sus llaves y le impidió salir: “Me dijo ‘usted no va para ninguna parte’. Eso me molestó, pero a la vez me asustó, estaba petrificada y pensé que con su físico podía dominarme”.

Después, él la habría atraído con fuerza hacia su cuerpo: “Lo veía agitado y pude sentir que tenía una erección”. Ambos estaban con los uniformes de la selección deportiva. Anduquia describió que trató de suavizar su actitud. Entonces, él habría dejado las llaves de nuevo sobre la mesa para preparar otro té y ella aprovechó, según su relato, para salir corriendo, mientras él, presuntamente enojado, le decía que volviera.

Una vez en su cuarto, ella reforzó la puerta con muebles y lloró con rabia. Al día siguiente, relató, el entrenador le habló como si nada. Ella no quería hacer un escándalo porque, incluso, su hijo estaba compitiendo, ya que forma parte de la liga en la categoría juvenil.

Publicidad

Tras ser consultado por este diario, Berrío remitió a su abogado Juan Mario Cadavid. Al preguntarle a este por la versión de su cliente dijo: “Hay dos cosas por decir. La primera es que no ocurrió acoso sexual alguno y no hay prueba alguna que así lo demuestre. Lo segundo, que la responsabilidad de los ciudadanos colombianos se discute en estrados judiciales, advirtiendo que la mediatización del proceso penal es nefasta para la administración de justicia”.

Denuncia llegó a Fiscalía

A inicios de octubre de 2021, Anduquia contó lo ocurrido a la junta directiva, su esposo ya sabía y la acompañó. Allí la escucharon, en cabeza de Cecilia Alzate, en ese entonces presidenta, quien expresó a este medio que quedó impactada, pues entre Berrío y Anduquia había una relación profesional de respeto, incluso, ella le decía “sensei” en reconocimiento a su importante rango en el karate. La junta le creyó a Anduquia.