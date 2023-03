Polémica por cierre del bar El Guanábano tras operativo oficial

Durante el operativo también se visitaron varios establecimientos, entre ellos el popular bar El Guanábano, en el Parque del Periodista, que tiene más de 30 años de historia . Según algunos usuarios en redes sociales, los uniformados llegaron al establecimiento y lo sellaron por tres días por, al parecer, no tener actualizado uno de los sellos de funcionamiento que debe expedir la administración municipal.

Y es que precisamente, el periodista Pascual Gaviria es una de las caras más visibles de este local. Sobre lo ocurrido, se pronunció: “No estaba en el bar. Nunca se ha sentido en más de tres años largos un acoso al Guanábano, no veo por qué ahora. Me dicen que la decisión de cierre tiene algo de injusta por una visita previa en la que dijeron que todo estaba OK. Pero de ahí a la retaliación hay un trecho”.