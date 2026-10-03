“Alteraron la nómina y movieron $657 millones”: rector del Tecnológico de Artes Débora Arango denuncia fraude informático

El pago de una nómina terminó convertido en una alerta por un posible fraude de cientos de millones de pesos en el Tecnológico de Artes Débora Arango.
El propio rector de la institución, Juan Carlos Mejía Giraldo, reveló la información ante el Concejo de Envigado que delincuentes lograron alterar información de varias operaciones financieras y que el monto actualmente asciende a $657.135.558.
La revelación ocurrió durante la intervención del rector ante la corporación municipal, donde explicó cómo detectaron el fraude, qué controles se activaron y por qué la institución considera que la modificación de los datos no ocurrió directamente en sus sistemas.
Según Mejía, el incidente se produjo el 15 de septiembre, cuando el Tecnológico comenzó a realizar el pago de la nómina. El procedimiento, explicó, tiene varias etapas.
La tesorería prepara la nómina en un archivo plano con los nombres, documentos de identidad, cuentas bancarias y valores que deben recibir los funcionarios.