De hecho, Uribe ya les había pedido a los ocho concejales votar en contra de este proyecto si no se presenta la valoración de la banca sobre el precio de la venta de las acciones y otros aspectos en los que consideran que no hay mucha claridad.

¿Hay desconfianza?

Desde la próxima semana, cuando comienzan los foros para mostrar más detalles de la propuesta, se espera un debate intenso en el que gran parte de los corporados pedirán una mayor participación de distintos sectores y respuestas a interrogantes que persisten, como cuál es el valor real de las acciones y cómo asegurar que los recursos obtenidos con la venta sean destinados al plan de inversiones de EPM.

Pese a que muchos mantienen reservas sobre su decisión y otros no la tienen definida, varios han manifestado que votarían negativo si no tienen la garantía de que no están firmando un “cheque en blanco”. No obstante hay quienes opinan que están de acuerdo con la pertinencia de la enajenación desde un punto de vista técnico.

Daniel Duque, Daniel Carvalho, Luis Bernardo Vélez, Alfredo Ramos, Simón Molina, Dora Saldarriaga, Aura Marleny Arcila y Jaime Cuartas tienen posturas diversas, pero coinciden en la importancia de contar con dicha valoración y de tener elementos de juicio rigurosos que les permitan inclinarse hacia un lado u otro, que es lo que esperan que suceda durante el periodo de sesiones ordinarias.

Aunque EPM les dijo a algunos concejales que está llevando a cabo el proceso de valoración, argumenta que publicar un valor antes de iniciar el proceso de venta sería contraproducente para la estrategia y el éxito de la misma.