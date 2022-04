Con bombos se presentaron en septiembre de 2019 los taxis eléctricos en Medellín. En ese momento se dijeron que el objetivo era que rodaran 200 por las calles. Pasaron 937 días desde ese anuncio y de estos solo hay transitando ocho.

El costo de los vehículos, que superan los 110 millones de pesos, la falta de apoyo en los subsidios por parte de la Alcaldía de Medellín y de EPM, los incumplimientos a muchas promesas y la crisis de las importaciones de los vehículos desde China han conllevado a que esta estrategia se encuentre suspendida, pese a que quienes tienen estos vehículos se encuentren felices.

José Bedoya, quien fue el primero que chatarrizó su amarillo para darle paso a su taxi verde, expresó: “Es una maravilla este carro y no le he tenido que cambiar ni las pastas de los frenos. Fue una gran decisión hacer la inversión para tener este carro”.

Pero no todo ha sido color de rosa para José, quien lleva 30 años en el gremio, de los cuales dos y medio ha conducido su carro verde. “Nos han incumplido muchas cosas, como la instalación de más puntos para recargar los carros y la mejor adecuación de los acopios para nosotros, porque en algunos nos ponen muy atrás. Además, en la calle la gente no nos para porque aún no nos reconocen. Nos va bien porque nos piden por las aplicaciones de la empresa, que nos da prioridad”.

Faltan subsidios

Para Fabián Quintero, presidente de Tax Individual, otro de los grandes factores que han estancado la implementación de los taxis eléctricos en la ciudad está relacionado con la falta de subsidios por parte de las administraciones municipal y nacional.

“El valor del vehículo es muy costoso, que vale casi el doble que uno normal, y se requiere que haya mayor estímulo desde la institucionalidad y desde el mismo Gobierno Nacional para que haya más facilidades para adquirirlo”, señaló el empresario, quien destacó que para la primera etapa de este proyecto se destinaron $18.300.000 para subsidiar el valor total de los carros verdes.

Incluso, los líderes gremiales expresaron que tampoco hay un real interés para cambiar los taxis amarillos, que funcionan con combustibles, por estos carros verdes.