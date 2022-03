Por primera vez los empresarios de Antioquia se sacudieron y lanzaron fuertes críticas al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hasta ahora, y a pesar de los ataques de Quintero hacia la empresa privada y en particular al GEA, los empresarios habían guardado cierta prudencia en sus declaraciones.

“Ojalá cambio de contratista no sea para justificar peleas”: Presidente duque

Como lo había anunciado desde el año pasado —y pese a todas las advertencias de expertos, incluidas las del informe Pöyry—, EPM abrió la semana pasada el proceso de licitación para cambiar a los contratistas de Hidroituango. Quien llegue a partir del 1 de septiembre tendrá que poner en servicio seis de las ocho unidades de generación. El anuncio generó preocupación en el Gobierno Nacional. El presidente Iván Duque dijo ayer en la asamblea de Proantioquia que pese a la posibilidad legal de traer nuevos constructores, ojalá esos cambios “no sean para justificar pleitos, peleas y discrepancias’’. Si es así, lo que está en riesgo es la culminación de Hidroituango y con ello la puesta en funcionamiento de las seis unidades restantes para la plena operación de la central”. Afirmó que debe seguir primando la sensatez para que se asegure que sí se van a encender las seis unidades restantes (las dos primeras deben inaugurarse antes del 30 de noviembre) y “que no se vayan a convertir en una ilusión”. Invitó a la Gobernación, socio mayoritario, a no ser espectador, sino a jugar un papel más determinante en asegurar que las alteraciones en los ciclos contractuales no signifiquen nuevos retrasos en la megaobra. Justo esta fue una de las advertencias de Pöyry en su informe sobre la estabilidad de las obras.