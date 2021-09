Quintero, de nuevo en Barranquilla: apareció al lado de César Gaviria

Hasta el momento, ni el alcalde ni el expresidente se han pronunciado frente a las críticas. Lo que sí es que Quintero ha negado que Gaviria tenga alguna injerencia en sus decisiones.

Precisamente, en una entrevista del 3 de mayo, la revista Semana le preguntó a Gaviria sobre su cercanía con el alcalde de Medellín. El expresidente dijo que Quintero había participado en el Partido Liberal “desde hace rato”. Además, lo consideró como su amigo y “un buen alcalde”. A paso seguido, negó que fuera su protegido: “Yo no lo mandó a él. A él no lo manda nadie (...) Yo le ofrecí mi apoyo liberal, si le servía, pero no le sirvió”, dijo Gaviria en su momento.