Quintero renunciaría si pierde en revocatoria, así no se cumpla umbral

Es importante resaltar que la votación todavía no están en firme, pues el Consejo Nacional Electoral está analizando los estados contables del comité revocatorio. Este es un requisito legal que establece límites en los gastos que se pueden hacer para la recolección de las firmas de apoyo. Para 2021, se confirmó que este proceso no pudo superar los $236 millones, así como que una persona (natural o jurídica) no pudo aportar más del 10% de ese monto total. Es decir, el comité no pudo haber gastado más de ese tope establecido.

Pese a que la votación aún no está en firme, Quintero sí hizo referencia a ella . “Yo preferiría estar dedicado a tantos temas que tiene la ciudad, pero es una oportunidad de hacer una refrendación. Vamos a hacer campaña en las calles. Vamos a mostrar que este es un buen gobierno que no se ha arrodillado y eso se lo han cobrado. Pero, si nos quieren ver en elecciones, allá estaremos”, comentó el mandatario.