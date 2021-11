“Los exámenes no tenían ninguna custodia y no hubo un protocolo de entrega”, se lee en aquel documento, en donde también se cuestionaron el diseño de las preguntas y la supuesta ausencia de funcionarios para vigilar el desarrollo de la jornada.

Niegan interferencias

Al ser consultado por su cercanía con González Hernández y Jaramillo Palacio, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo rechazó estar incidiendo en el concurso público y consideró descabellado cuestionar el papel de la Universidad Nacional.

Publicidad

Frente a la pregunta de su cercanía con la contralora municipal, el parlamentario sostuvo que, pese a conocerla por su trabajo en Itagüí, esta no hace parte de su equipo político. De igual forma sostuvo no conocer a Juan Carlos Jaramillo. Trujillo reiteró que no tiene ninguna incidencia en la elección del contralor de Antioquia y pidió no ser involucrado en estas acusaciones.

El diputado Jaime Cano, presidente de la Asamblea, se abstuvo de pronunciarse.

A través de un comunicado de prensa, la Universidad Nacional rechazó de igual forma los señalamientos y fue enfática en que durante el proceso se han respetado las garantías de todos los concursantes.

Según aparece en el cronograma, concluida la prueba de conocimientos, la próxima fase consistirá en analizar los antecedentes de los concursantes y luego conformar la terna de finalistas.