“Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, el coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor”.

Miguel Ángel López, de 15 años, escribió esta historia para el concurso de cuento Medellín en 100 palabras, del que fue ganador en la categoría juvenil el año pasado. “El monstruo en mi cuarto”, como se titula el cuento, fue destacado por el jurado del concurso que es organizado por Comfama, en alianza con el Metro de Medellín y el apoyo de la Fundación Plagio de Chile.