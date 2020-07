Este jueves, el director de Sapiencia, Carlos Chaparro, dijo que Medellín sí tenía la voluntad de apoyar la matrícula cero, pero que aún no había una cifra confirmada. En Envigado, Braulio Espinosa, alcalde, manifestó que no estaba enterado de la propuesta y que “el municipio no tiene más recursos para financiar matrículas en otras instituciones”. En Bello, el asesor de Educación Néstor Restrepo apuntó que esta nueva propuesta obliga a su discusión presupuestal. En Itagüí, la oficina de prensa indicó que el secretario de Educación se reuniría con el alcalde para hablar del tema.