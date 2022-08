A la sorpresa de que solo un oferente se le haya medido a las obras del metro de la 80 se sumó un ingrediente que no es menor: una de las firmas que integra la unión temporal que se postuló carga con lunares debido a cuestionamientos por incumplimientos. Se trata de Mota Engil Colombia SAS, consorcio con participación portuguesa que dejó a más de 200 colegios del país viendo un chispero, luego de entrar en controversia con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie).

Dos meses después se sintieron las mismas afugias en Bello, en medio de las obras de la sede primaria de la institución educativa Atanasio Girardot, afectando a 900 niños. Entonces, el gobernador Luis Pérez afirmó que se habían “embolsillado” la plata, porque para la época ni siquiera la mitad de los 53 colegios priorizados en Antioquia había comenzado obras, y en los que ya rodaban no se alcanzaba ni el 50%.

Ahora, en compañía de una de sus sucursales y de la China Railway Rolling Stock Corporation (Crrc) Limited, busca quedarse con un contrato proyectado a 78 meses, con una inversión cercana a los $1,7 billones. La ausencia de otras propuestas, además de los cuestionamientos con los que lidia la firma, abre la puerta para que la escogencia no cuente con los mejores estándares, según expertos.

Sin embargo, tres años después, las obras en las instituciones locales estaban a medias, paralizadas o no habían comenzado. Las dos partes se echaron el agua sucia en su momento, alegando incumplimientos. El pleito, que aún no se resuelve, resultó en la reasignación de estos contratos, luego de que la firma de origen portugués declarara la imposibilidad de continuar con sus obligaciones.

Esta cadena de reproches llevó a que la firma no continuara ejecutando las obras, aglutinadas en tres contratos marco, debido a “graves y continuados incumplimientos del Ffie”. Mediante una misiva pública, del 4 de septiembre de 2019, el consorcio esgrimió que la decisión se debió a que la Nación determinó “dar por terminados, de manera unilateral, los acuerdos de obra para la construcción de los colegios, incumpliendo lo estipulado en los contratos”.

Los desacuerdos con el Ffie, alegaba Bibi, tenían relación con la aplicación de multas ante los retrasos y la no recepción de avances por parte de la interventoría. Desde la firma expresaban, además, que el Ffie era responsable de retrasos en los pagos, la falta de emisión de las órdenes de inicio de la fase de construcción de las sedes y la modificación unilateral de la forma de medición del desempeño del contratista.

En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) suspendió la construcción de la Fase II del muelle de carga de Buenaventura porque las empresas que integraban el consorcio constructor —entre las que se contaba Mota Engil— no acreditaron que una carga de acero proveniente de Turquía contaba con los respectivos certificados de conformidad técnica.

Aunque después de su retiro vino un destrabe paulatino, con empresas que asumieron la reactivación de las obras en 2020 y que ya han entregado algunas sedes, este no ha sido el único proceso en el que se ha visto envuelta esta firma que, pese a concentrar la mayor parte de sus actividades en Latinoamérica en el sector minero, en Colombia ha apostado por la construcción y mantenimiento de carreteras y edificios.

La licitación, según Villegas, se dio en condiciones macroeconómicas difíciles para el mundo y el país, “lo que incide en el costo de insumos importantes de obras civiles, como el acero y el cemento, pero también en el dólar y las tasas de interés”. Debido a este cambio, muchas empresas solicitaron ajustes de presupuesto en el proyecto, pese a ello, en palabras del vocero regional de la CCI, esto no se hizo. “También pasó con los fabricantes del material rodante”.

Estos antecedentes causan preocupación entre expertos del sector constructor y hasta en el alcalde Daniel Quintero, quien ayer dijo que “tener un solo oferente es preocupante, porque si por alguna razón no cumple algún requisito o se cae el proceso, toca hacer otra vez la licitación y ahí perdemos dos o tres meses”.

Aunque buscamos a Mota Engil para conocer en qué va el pleito con el Ffie y cuál es su postura respecto a las inquietudes por su pretensión de asumir las obras de este proyecto de movilidad, no fue posible entablar comunicación con alguno de sus representantes en Colombia previo al cierre de esta edición.

“Que solo un proponente se haya presentado no es lo mejor. Esta Cámara siempre ha tenido reservas con propuestas de este tipo, hemos preferido un número plural de oferentes”, agregó Villegas y, a paso seguido, añadió: “El Metro es una empresa que históricamente nos ha dado mucha confianza, ya los especialistas tendrán que determinar si la oferta que se presentó cumple con todo y que comercialmente sea viable y se pueda ejecutar dentro de los plazos”.

Pese a esto, para Jorge Beltrán, experto en contratación estatal, no deja de ser extraño que solo un proponente se haya postulado para asumir las obras. El proceso era muy atractivo para los mercados nacional e internacional, por lo que concuerda con Villegas en que el panorama económico —además de exigencias en experiencia, personal y otros frentes— pudo haber espantado a otros interesados.

Y agregó: “Hay que recordar que en el sector ferroviario no hay un número gigante de empresas que asuman el desarrollo de trenes. Son cinco o seis las firmas, de esas la que se presenta, la Crrc, es la más grande. Ellos (otros actores del mercado) son conscientes de que en la competencia con los chinos podrían perder”.

En lo que respecta a la calificación de la propuesta presentada, dijo López, se necesitará un mes para conocer si cumple con los requisitos habilitantes. Como no hay otras propuestas sobre la mesa, y por ahora se desconoce un fallo de fondo en contra de esta firma, ello podría ser suficiente para que la unión temporal se quede con el proyecto. Escenario paradójico: para construir el metro de Bogotá se postularon cinco interesados.

“Lo que ocurrió con esa firma podría ser un inhabilitante, pero hay que recordar que hasta que no sea una empresa sancionada, o que haya respondido con su patrimonio, no habría impedimento (...). Pero el tema va estar en revisión, no nos podemos pronunciar hasta dentro de un mes”, concluyó López.

¿Y si se declara desierto el proceso?

En caso de que la unión temporal cumpla con los requisitos habilitantes, la adjudicación podría tener lugar entre noviembre y diciembre de este año, según López. Si se descarta la propuesta, se volverá a abrir la oferta ante el mercado con las mismas condiciones. “Eso nos llevaría a que la oferta llegue a finales de este año y la adjudicación se logre a principios del próximo”, sostuvo. Por el momento, se estudiará si los postulantes cumplen con la fabricación de al menos 80 trenes, la construcción de por lo menos 100 km de línea férrea a doble nivel, experiencia en la construcción de trenes ligeros, y ningún tipo de sanción o pleito jurídico. Esto se conocerá el 5 de septiembre.