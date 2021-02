EPM anuncia cortes de agua en estos municipios de Antioquia

ómar ALGARÍN

Voz oficial de Los Timbaleros

Algarín es quien oferta los servicios del grupo, pero, paradójicamente, la conversación no es en él un don mayor. Es oriundo de Montelibano, Córdoba. No sabe si canta bien o no. Como Payares, tiene claro que el vallenato ha sido parte de su vida desde que era pequeño: “Creo que primero empecé a cantar que a hablar”, cuenta, con exageración. Desde hace 25 años las notas vallenatas pasan por su garganta y, según sentencia, dejará de cantar el día que se muera.