Corredores verdes y más árboles son barreras contra el mal aire

Aunque la incidencia de los árboles en la calidad del aire puede no ser muy significativa, ya que ellos no absorben las partículas de PM 2.5, que son las que pululan en la atmósfera durante los episodios críticos, de algún modo aportan a tener una mejor sensación climática y, si están agrupados, en masa, uno junto a otro en gran cantidad, terminan formando una barrera que al final impide el paso de más partículas.

En un año, dos hectáreas y media de árboles adultos absorben la cantidad producida cuando se conduce un automóvil 46 mil kilómetros, por citar un ejemplo de los 22 beneficios que dan los árboles según un artículo publicado por la organización estadounidense Treepeople.org en su portal web.

Gustavo Londoño, subdirector Ambiental del Área Metropolitana, admite que para tener un aire de mejor calidad los árboles no serían tan esenciales como lo son en cuanto a la regulación climática y la reducción de gases efecto invernadero.

“La calidad del aire no depende mucho del arbolado urbano, porque ellos no capturan PM 2.5, más bien forman barreras físicas y no permiten que estas entren por ventanas y puertas”, señala.

Explica que el componente arbóreo, dentro del Pigeca -Plan Integral de Gestión de Episodios Críticos del Aire-, beneficia los microclimas locales y como adaptación al cambio climático.

“En el caso del Cinturón Verde Metropolitano, impide el crecimiento hacia las laderas, lo que ayuda no solo en el tema ambiental sino en la contención de otros fenómenos de índole social, económico y de ilegalidad”, explica. Con menos edificios, casas y población, la ciudad tiene más pulmones para respirar.

El Pigeca tiene entre sus ejes temáticos el numeral seis, que alude al incremento de espacios verdes, el arbolado urbano y la protección de ecosistemas reguladores.

Un estudio reciente estableció que el bosque urbano del Aburrá permite la remoción de 32 toneladas de PM 2.5 al año, además de la captura de carbono y producción de oxígeno.