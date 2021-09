El organismo de control fiscal abrió el expediente el 8/11/2019 por un posible detrimento patrimonial como consecuencia de las fallas en la planeación y ejecución del megaproyecto. Ese monto se discriminó así: $ 2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $ 1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación.

Respuestas de los implicados

Frente al fallo reaccionó Sergio Fajardo, el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial. “Es un baldado de agua fría, sí, por supuesto. Lo seguiré enfrentando, como siempre lo he hecho. Nunca me he escondido ni lo haré en este momento. Yo obré bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta”, dijo Fajardo.

El exgobernador dijo que, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, tiene cinco días para presentar la reposición. “En solo cinco días deberemos procesar las 2.000 páginas del fallo para argumentar por qué no estamos de acuerdo con él”, concluyó.



También se pronunció la Constructora Conconcreto S.A, que hace parte del consorcio CCC Ituango. Expresó, por medio de un comunicado, que hará uso de los recursos de apelación y reposición “a la mayor brevedad”. Según la empresa, el proceso adelantado por la Contraloría faltó al debido proceso: “Estamos evaluando junto con nuestros asesores jurídicos las alternativas que nos otorga la ley para restablecer nuestro derecho, ya que en este caso evidenciamos una violación al debido proceso”.

La empresa, un párrafo más adelante, dijo que es respetuosa de las decisiones de los organismos de control, pero que no están de acuerdo con las consideraciones jurídicas. Para finalizar, Conconcreto expresó que está desarrollando obras para mitigar la contingencia que comenzó en 2018 y que puso en riesgo el futuro del proyecto. Además, comentó que para 2022 empezarán a operar las primeras dos turbinas generadoras de energía del proyecto.

El otro implicado que respondió al fallo fue Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011. En su defensa, el exmandatario aseguró que su participación en Hidroituango se limitó a mientras estuvo en el cargo como gobernador, siete años antes de la contingencia. “Fui quien lideró la concreción de la idea de la creación de Hidroituango, un sueño para todos los antioqueños, sin haber participado en el desarrollo y ejecución de las distintas etapas del proyecto mencionado, hasta el momento de la contingencia en 2018”, dijo Ramos.

El exmandatario agregó que usará “todos los recursos de la ley” y que su actuar estuvo marcado por la rigurosidad ética, jurídica y técnica.

Tras conocerse el fallo, en redes sociales rodó el rumor de que Federico Restrepo Posada, hoy rector de la Universidad de Medellín, renunciaba a su cargo. Restrepo Posada fue gerente de EPM entre 2008 y 2011. Por medio de un comunicado, la universidad desmintió que el implicado en el fallo haya puesto su cargo a disposición ante la Consiliatura, como se afirmó. “Es importante aclarar que dicho fallo no está en firme y el Rector sólo entregará declaraciones, al respecto, una vez surtidos todos los recursos legales a los que tiene derecho”, expuso la entidad.