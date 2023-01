Antes de las 11:00, ante la ausencia del DJ, un taxi se parquea a la vera de la carretera. Con el baúl abierto, deja tronar un equipo de sonido que llama la atención de todos. El conductor, un hombre joven, se arrellana sobre la silla y prende un bareto. Las mujeres bailan en la calle. No hay DJ con consola, pero hay fiesta, como todos los jueves.

El DJ no ha aparecido para prender la rumba. “Ese marica llega y toca un rato. Se queda por ahí hasta las 12:00 o la 1:00”, dice otro vendedor, que sostiene en la mano una bandeja con un pocillo de aguapanela. Los negocios del lugar extienden sus horarios los jueves, el día de los piques, y los fines de semana.

Los totes, compartiendo espacio con los piques de motos, forman una combinación que en cualquier momento desencadenará en una tragedia.

Publicidad

Ya nadie se queja

Los piques en Palmas llevan tanto tiempo que se volvieron parte del paisaje. Así lo cree José Fernando Álvarez, líder de El Poblado. “Eso ya se volvió una zona de tolerancia. No hay nada qué hacer ni que las autoridades puedan hacer. Hay gente que prefiere irse por el túnel y devolverse hasta el alto para no correr riesgo”, se queja el líder.

Mauricio Molano, edil de El Poblado, comenta que la falta de control, en parte, se debe a que no hay una comunidad en particular afectada por los piques, es decir, no hay un barrio o urbanización cerca. Eso hace que las quejas sean más esporádicas. Sin embargo, el silencio de la Policía, valga el oxímoron, es estruendoso.

El jueves pasado, por ejemplo, lo único que remitía a la Policía era una sirena que llevaba una de las motos. EL COLOMBIANO llamó a la Policía Metropolitana para conocer cómo se están controlando los piques, pero desde allí indicaron que era la Secretaría de Movilidad la encargada de dar el parte. Llamamos a ese despacho, pero hasta el cierre de esta edición no habían entregado los datos solicitados.

Sin ningún control, que la fiesta continúe