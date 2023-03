Consorcio ‘pidió cacao’ por Hidroituango solicitando a EPM que reconozca obras en embajada y cervecera

La decisión de EPM quedó consignada en un informe de análisis y conclusiones publicado el 17 de febrero en el portal de contratación de la empresa, en el que se especifica que la empresa local Schrader Camargo S.A.S., uno de los tres integrantes del consorcio, no cumplió con todos los requisitos pedidos en los pliegos.

Tal como lo contó este diario desde septiembre de 2022, el principal problema que arrastraba el consorcio colombo-chino, integrado además por Power China y Yellow River, radicaba en la experiencia constructiva de su socio nacional. En varios oficios cruzados entre EPM y la firma Yellow River, esta última había instado a EPM a modificar los requisitos plasmados en los pliegos, argumentando tener problemas para conseguir un socio nacional con la experiencia requerida.

“La búsqueda intensa del socio local que hemos realizado por más de tres meses no ha sido exitosa (...). Muchas de las firmas locales que exploramos nos indican no tener interés en participar en este proyecto y/o no cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos”, plasmó Yellow River en una carta, el 12 de junio de 2022.

A raíz de esa solicitud, EPM terminó publicando en agosto una adenda en la que accedió al pedido de Yellow River. Por ejemplo, mientras antes pedía al menos 94.500 metros cúbicos de experiencia en portales de túneles, canales, vertederos o puentes, pasó a exigir 28.350 metros cúbicos.

Así mismo, la empresa pasó de exigir un área mínima de 80 metros cuadrados en materia de excavaciones y construcción de pozos, túneles o cavernas, a un área de 57 metros cuadrados. En aquel momento, dichos cambios despertaron fuertes críticas por agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cuyo presidente en Antioquia, José Fernando Villegas, calificó en su momento como “muy sospechosos”.