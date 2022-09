Las demoras en la circulación no solo repercuten en los conductores de vehículos particulares que por allí transitan, sino también en los pasajeros de las cuatro empresas de buses como Cootrasana, Solobus, Trans Brasil y Rápido La Santa María que deben transitar por el corredor.

“Todos los días es lo mismo con estos trancones, que ya son tan ‘bravos’ que hasta se meten a los barrios como San Pío y Guamalito. Definitivamente ya no hay por donde andar”, agregó José Muñoz, chófer de la empresa Trans Brasil.

El conductor de Cootrasana Diego Bolívar le contó a EL COLOMBIANO que había salido a las 6:16 a.m., de San Antonio de Prado y debía llegar a las 7:13 a.m. a la estación Sabaneta. Sin embargo, apenas pudo arribar a su destino las 8:18 a.m. Varios pasajeros se sumaron a su airado reclamo. “¿Casi dos horas para bajar de Prado? ¡No hay derecho!”, alegó una pasajera.

¿Descoordinación total?

De acuerdo con los afectados, los “nudos” se presentan principalmente entre los sectores de San Gabriel y de Ditaires, y entre la glorieta Pilsen y el sector de Fábricas Unidas en la Autopista Sur.

En el primer punto, el crecimiento urbanístico de la zona –sin desarrollo de más vías o ampliación de las existentes–, la falla de los semáforos de Ditaires, así como el aumento del parque automotor han generado un cuello de botella que asfixia el acceso desde y hacia San Antonio de Prado.

De otro lado, en el segundo punto crítico, se halló que en los 800 metros que lo abarcan –además del parqueo de vehículos pesados sobre la vía– hay cuatro semáforos con tiempos de espera descoordinados.

Por ejemplo, el primero de ellos en la glorieta Pilsen, está habilitado para durar 30 segundos con luz roja y dos minutos en verde; el segundo en el acceso al barrio San Pío, dura 72 segundos en rojo y solo 44 en verde; mientras que el tercero en la entrada a los barrios San José y Guamalito alarga su tiempo en rojo hasta 78 segundos mientras que en verde solo 38; y por último el del empalme con la Autopista Sur tiene un tiempo de 84 segundos en rojo y únicamente 33 verde.

Para los conductores esta descoordinación se traduce en por lo menos 20 minutos de tiempo atrapados en el pequeño tramo de vía, el cual puede aumentar si hay choques o si algún camión intenta ingresar a una de la bodegas vecinas.

“Semáforos están bien”

Ante la problemática, la Secretaría de Movilidad de Itagüí indicó que según sus análisis técnicos, las fases semafóricas del corredor presentan una buena sincronización.

Sin embargo, también indicaron que se continuará con la revisión de los tiempos de sus fases. Además se apoyará con la presencia de los agentes de tránsito, para garantizar una movilidad fluida por el corredor.

Mientras que las medidas anunciadas cobran resultados, en una banca de uno de los buses una señora le comenta a su vecina: “Son las 8:38, si no nos toca mucho taco, tal vez lleguemos a las 10:00 a Prado”.