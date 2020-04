Estas son las voces inspiradoras que narran a Antioquia

Johan Marín

Segundo puesto



Sipnosis: ¿Qué pasaría si, en vez de hablar de nuestras tragedias, nos contáramos historias de fe y esperanza? “Buenas noticias” narra los esfuerzos de cuatro emprendedores antioqueños que le ponen el alma a sus ideas para inspirar a los demás.



La vida de Johan Marín ha estado siempre guiada por una premisa clara que aplica en sus objetivos: hacer las cosas de manera extraordinaria. Con este norte se graduó como administrador de empresas y se convirtió, con solo 26 años, en uno de los docentes más jóvenes que ha tenido la Facultad de Ciencias Económicas de la U. de A. ¿Su clase?: Habilidades Comunicativas. “Siempre me han gustado las artes audiovisuales y aprendí de ellas de manera autodidacta”, contó este bellanita. A partir de videos en YouTube, fue puliendo un hobby que ahora es su modo de comunicar su visión de la sociedad. “A finales del año pasado empecé a cuestionar el enfoque de muchos noticieros: sentía que solo comunicaban noticias negativas, repitiéndolas una y otra vez”. Entendió que tenía un mensaje de optimismo por comunicar, pero la idea de adquirir un equipo de producción audiovisual se derrumbaba por el costo de los equipos. Entonces llevó su propósito a un plano espiritual. “Oré a Dios contándole lo que quería, y ocurrió no una coincidencia, sino una ‘diosidencia’”, expresó. Su papá llegó a casa con EL COLOMBIANO y allí impreso en una página completa, encontró el anuncio de Memorias. Lo que más llamó su atención fue que solo necesitaba su celular. “Esta es la señal”. La llegada de las vacaciones y el viaje que tenía pensado hacer en su moto por Antioquia fueron la combinación perfecta. Así salió a recorrer caminos y a cazar historias “para contar que somos más los buenos, y que hay personas que estamos haciendo lo extraordinario para borrar la oscuridad con la luz”. En su viaje, se encontró con Santiago Martínez, viajero y emprendedor social; con Vanessa Vargas, líder de procesos de crecimiento empresarial; con Jeins Durán, productor artístico y con María Luján, emprendedora de modas. Se propuso convertir todas las imágenes de su viaje en un video con efectos visuales novedosos. “Esta fue la oportunidad para adquirir un equipo de producción profesional. EL COLOMBIANO me permitió escalar un peldaño más”.