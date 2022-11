Durante la presentación del informe de su gestión ante la junta del Área Metropolitana, Dora Saldarriaga manifestó que el rol es importante, pero que en ocasiones la representación es relegada. Dijo también que desde la corporación se debe reforzar el acompañamiento a las entidades en la visión de justicia ambiental y adaptación del cambio climático, pues son aspectos que están causando estragos en la ciudad. A Saldarriaga le resaltaron su labor como integrante de la junta y algunos concejales manifestaron su preocupación por las pocas veces que esta se reúne en el año y consideraron que esto “conlleva a no tener control sobre la inversión de los recursos, el Área Metropolitana no termina haciendo su rol pues no sabe con certeza a dónde van dirigidos los recursos, no hay cumplimiento a sus obligaciones en su totalidad”.