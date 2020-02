“Nos duele ver cómo cualquier vía de diálogo se desmorona”: U. de A.

Con los versos del poeta español Miguel Hernández, el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia insistió, a través de un comunicado, en un llamado a las autoridades para que con urgencia dialoguen con las comunidades de las instituciones de educación superior públicas. Rechazó, además, toda forma de violencia hacia el centro educativo y sus integrantes.

“Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes. Tristes. Tristes armas si no son las palabras (...) Aunque esta frase no la quisiéramos repetir nunca en un comunicado, resulta inevitable, que ante la evitable tragedia que es volver a convertirnos en espacio de confrontación violenta, debamos insistir en la inutilidad de las violencias en los campus”, precisó esta dependencia académica.

Este viernes la Universidad de Antioquia no abrió sus puertas tras los disturbios registrados en la tarde del jueves, luego del ingreso del Esmad al principal centro educativo del Departamento como parte del protocolo de seguridad de Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

“Hacemos un llamado al Alcalde de Medellín para que con urgencia dialogue con las comunidades de las instituciones de educación superior públicas, con la institucionalidad y los diferentes sectores involucrados, con el fin de construir de manera conjunta rutas que permitan alejar las violencias de los campus, garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, la controversia razonada y el trámite constructivo de los conflictos”, añadió.

El Consejo Académico reiteró que, aunque conocen las competencias del alcalde como autoridad de policía, consideran que las decisiones unilaterales que se están tomando sobre el ingreso de la fuerza pública “desconocen el necesario diálogo que se debe tener con nuestros estamentos y con las autoridades universitarias”.

La dependencia recordó que precisamente han sido los acontecimientos del pasado los que recuerdan que el escalamiento del conflicto se traduce en consecuencias negativas para este centro universitario y de allí la necesidad de persistir en soluciones argumentadas e inteligentes.

“Nos duele, como a todos los universitarios, volver a ver nuestra casa convertida en un teatro de operaciones, nos duele ver cómo cualquier vía de diálogo o de entendimiento se desmorona, nos duele ver los rostros de angustia, confusión, desconcierto, desazón, coraje e impotencia ante una situación que es contraria al espíritu universitario (...) A quienes todavía prefieren las vías violentas como medio de defensa de la Universidad, les hacemos un llamado para que desistan, porque generan riesgos y vulneran la razón de ser de la Universidad y lo que se espera y reconoce de ella”.

En la mañana de este viernes y desde el Paraninfo, ubicado en el Centro de la ciudad, el rector Jhon Jairo Arboleda se refirió a lo sucedido e informó que nadie le consultó de la orden de ingreso. Al preguntarle cuál habría sido su posición, si el alcalde lo hubiera consultado, dijo:

“Mi respuesta siempre ha sido negativa a dejar entrar el Esmad, porque sabemos que no es una medida efectiva, y genera este tipo de situaciones que se vivieron. Pero no puedo responder por un caso hipotético, porque el alcalde no nos consultó a nosotros sobre ese ingreso”. Agregó que solo se enteró de la entrada de los agentes antimotines a las 4:26 p.m., mientras estaba en una reunión en el Ministerio de Educación en Bogotá.

