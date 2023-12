Los otros 12 diputados oscilan entre la oposición e independencia, aunque todavía no se tienen claros los roles que asumirán. Se espera que los partidos Conservador y Liberal definan su posición oficial. En el Conservador están Jaime Cano, Jorge Correa y Juan Esteban Villegas, mientras que en las toldas liberales están Jonathan Roldán, Hernán Darío Torres y Rubén Darío Callejas. También se espera posición de los verdes que tienen a Camilo Calle, Juan David Muñoz y Rogelio Zapata.

Los demás diputados son Manuel García, del Pacto; Julio Restrepo, de ASI; Luis Peláez de Renace; y Walter Salas, de Independientes, quien llegó a la Corporación por el estatuto de oposición luego de la renuncia de Luis Pérez a la curul.

Salas ya cargó en contra de varios anuncios del gobernador electo quien pretende suprimir algunas secretarias como la de Medio Ambiente y la de la Mujer. Esto, según dijo, fue uno de los detonantes para declarar de una vez su oposición. “Estas secretarias hacen parte de algunas conquistas sociales del departamento de Antioquia, cambiar la denominación de la Secretaria de Medio Ambiente por Secretaria de Hábitat generaría que la política pública no estaría dirigida a cumplir los fines que se tienen en el departamento pero también preocupa la eliminación de Secretaria de la Mujer, Antioquia es un departamento con rostro de mujer por lo que no estaremos de acuerdo que las mujeres no puedan tener oportunidades en este gobierno”, señaló.