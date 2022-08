Para el concierto inaugural, la Secretaría de Movilidad cerrará la carrera 70 entre la calle. 43 y la Circular 1, desde las 5:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. Es decir, esta avenida estará inhabilitada desde la UPB casi hasta llegar a San Juan. La recomendación para los asistentes es llegar en metro, bus o taxis, pero no en carro particular, pues hay pocos parqueaderos disponibles.

Otro sector que tendrá una movilidad complicada será la llamada Zona Norte. En el Parque Norte se presentan hoy, entre otros, Los corraleros de Majagual y Fernando González. No es recomendable transitar esta zona si no es estrictamente necesario. El evento comienza a las 6:00 de la tarde y se extiende hasta las 3:00 de la mañana.