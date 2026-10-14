Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Comienzan los cierres en Las Areneras, en Amagá: estos serán los horarios y las rutas alternas por las obras de la vía 4G

La restricción de movilidad será hasta el próximo 13 de noviembre y las afectaciones serán entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, de lunes a viernes.

  • En el sector Las Areneras, de Amagá, se están haciendo una serie de intervenciones que obligaron a tener estos cierres parciales. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    En el sector Las Areneras, de Amagá, se están haciendo una serie de intervenciones que obligaron a tener estos cierres parciales. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

Los conductores que deban movilizarse hacia el Suroeste antioqueño durante el próximo mes deberán tener en cuenta una variable: los cierres intermitentes en el sector Las Areneras. Esto se hará hasta el próximo 14 de noviembre por la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2 de la vía Pacífico 1, informó la concesión vial Covipacífico.

El horario de los cierres intermitentes, que comenzaron este miércoles 14 de octubre, será de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, en este punto del municipio de Amagá, efectuando una de las intervenciones clave del proyecto Pacífico 1.

La concesión hace la salvedad de que la restricción no se aplicará los fines de semana ni los festivos, con el fin de no afectar la circulación de los viajeros y así no se vean perjudicados los ingresos por el turismo en el Suroeste antioqueño.

Entérese: ¿Cuándo se entregará al fin la última 4G al Suroeste antioqueño?

Los pasos intermitentes serán de 30 minutos de cierre totales por otros 30 minutos de paso en ambos sentidos. Esto será evidenciado mediante un esquema de circulación que dará a conocer la concesión vial.

Las rutas alternas para los conductores que decidan evitar las congestiones por estos cierres intermitentes son dos. La primera opción es la ruta Camilo C - Venecia - Bolombolo y la otra es Medellín - Santa Fe de Antioquia - Bolombolo, siendo esta la de mayor extensión para los conductores.

Estos cierres intermitentes se presentan como parte de las obras adicionales de este retorno, que tienen un avance del 82%. Esta parte de los trabajos es clave para completar la solución de movilidad de Paso Nivel, una intersección al mismo nivel del suelo entre una vía.

La idea de las obras en este punto, que han sido eje de una serie de desencuentros entre los constructores y la comunidad, es que estén terminadas para 2027, aunque esto queda sujeto a las condiciones climáticas y geológicas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Los trabajos, según Covipacífico, se efectúan durante el día con el argumento de que se deben hacer excavaciones de gran altura y efectuarlas durante la noche serían riesgosas para los trabajadores del proyecto y para los conductores.

Le puede interesar: Buena noticia en la autopista 4G al Suroeste antioqueño: abren doble calzada continua hasta este municipio

Bloque de preguntas y respuestas

1. ¿Hasta cuándo habrá cierres intermitentes en la vía al Suroeste antioqueño?
Los cierres intermitentes en el sector Las Areneras, en Amagá, están programados hasta el 14 de noviembre, debido a las obras de construcción de la calzada izquierda del Retorno 2 de la vía Pacífico 1, según informó la concesión Covipacífico.
2. ¿En qué horario serán los cierres en el sector Las Areneras de Amagá?
Las restricciones se aplicarán de lunes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Durante ese periodo se alternarán cierres totales de 30 minutos con lapsos de 30 minutos de paso en ambos sentidos.
3. ¿Qué días no habrá cierres intermitentes en Las Areneras?
Según Covipacífico, las restricciones no se aplicarán los fines de semana ni los días festivos, con el propósito de facilitar la circulación de viajeros hacia el Suroeste antioqueño y reducir las afectaciones al turismo de la región.

Temas recomendados

Concesionarios
Infraestructura
Movilidad
Obras
Cierres de vías
Covipacífico
Amagá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form