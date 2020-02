Con dos ciclovías buscan mitigar la contaminación

Una semana antes de lo previsto, el Área Metropolitana decretó el estado de prevención, del 10 de febrero al 4 de abril de 2020, con la habilitación del pico y placa ambiental. Las motos de cuatro tiempos están incluidas en el pico y placa, con la misma rotación de las de dos tiempos. El horario de la restricción es de tres horas al día: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes. A las volquetas y camiones también se les aplica el pico y placa en horarios convencionales para vehículos de modelos 2010 a 2020. Los demás (modelos iguales o anteriores a 2009) tendrán una restricción extendida que va de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.