“Hay huecos, no está señalizada, tampoco hay tránsito”, dice un ciudadano sobre la ciclorruta de la carrera 65. “Aquí es en la única parte donde hay agentes que controlan los carros y motos que se meten a la vía y no dejan pasar”, agrega, justo en la intersección que conecta con la avenida Colombia. Pero el corredor no es el único que padece por la falta de mantenimiento.

Un equipo de EL COLOMBIANO recorrió la ciudad de norte a sur, entre el sector conocido como Carabobo y Ciudad del Río. El parte, que se reseña a través de las fotografías de esta nota, no es del todo alentador: protuberantes huecos podrían ocasionar incidentes desafortunados en las ciclorrutas; además de estar aún desconectadas —hay nodos completamente aislados, que dejan a la deriva a los ciclistas—, lucen descuidadas.