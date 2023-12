Como en cada Navidad o año nuevo habrá un miembro de una familia que se separa de los suyos, así sea momentáneamente, para ir a la fábrica mientras los vecinos siguen la parranda. Como en cada Navidad o año nuevo, un padre o una madre besará a sus hijos con ternura antes de irse a laborar mientras que por dentro se lamentan de perderse esa alegría infantil con la que los pequeños despertarán al otro día al descubrir que les trajo el Niño Dios . Como en cada Navidad o año nuevo, en alguna casa no se prende el equipo o se habla bajito de los planes de Noche Buena para no importunar con la bulla al que ese día tiene que trabajar justo en esa velada especial.

Y como cada diciembre, en algunas casas del Aburrá —mientras el reloj da las 12 campanadas— una madre, una abuela o una tía quizás, llorará con disimulo en un rincón mientras el bafle retumba con la música tropical, pues este año no pudo estar a su lado ese querido familiar al que lo cogió jornaleando el grito de júbilo por el año nuevo.

“Acá es que se aprende a valorar a la familia. Por mi experiencia puedo decir que el soldado valora más la familia que los civiles. Acá los muchachos aprenden a apreciar cosas que muchos pasan a la ligera como una bendición de la madre. Por eso mismo es que a las bases vamos los oficiales y suboficiales a compartir con los soldados para que no se sientan tan solos en estos momentos”, añadió.

Un asunto no menor es el de la alimentación en diciembre, ante esto Guerrero indicó que en algunas unidades más alejadas se envían alimentos navideños con tiempo para que se puedan hacer una cena especial en la Noche Buena. “ A los que están patrullando se les envía una ancheta que nos llega a todos militares, y que también desde cada batallón la 'reforzamos' para que así el soldado dentro de su patrullaje pueda tener un dulcesito de más ”, dijo.

“Esto se realiza para que un soldado o un centinela pueda leer esa carta y sepa que alguien, así no lo conozca, agradece su trabajo, que alguien aprecia su labor sobre todo en estas fechas ”, dijo.

“Salgan y compartan con sus familias, salgan a las carreteras que nosotros estaremos en las vías y en el territorio garantizando su seguridad y tranquilidad. Hagan que valga la pena ese despliegue operativo que hacemos patrullando la región, que de nada serviría si la gente no saliera a disfrutar de lo que nosotros por ahora no podemos ”.

“En diciembre, la gente me da buñuelos y galletas. Me dicen que muchas gracias por mantener limpio el sector ”, agregó.

En esta opinión también coincidió Sierra quien reveló que en diciembre no es de participar mucho de las pachangas vecinales, pues cuando llega en la noche de trabajar debe madrugar bien temprano al otro día a seguir dándole a la escoba y solo le interesa encontrarse con su esposa, compartir un momento con ella y acostarse a dormir.

“Allá en la noche es donde puede haber más basura, o sea más voleo. Psicológicamente, mi familia sabe que yo tengo una responsabilidad como trabajador y por eso me toca responder por ese trabajo allí así sea en diciembre ”, explicó.

Sin embargo, no todo es para resaltar, según don Fredy. Pues para él, el deterioro de la ciudad en materia de residuos sólidos ha hecho que esta no sea una muy grata Navidad para el gremio de “escobitas”.

“A uno le da tristeza ya. Medellín ya no es lo mismo que antes. A la gente ya le da por sacar la basura a cualquier hora que porque dizque les estorba. Se la dan al habitante de calle y bueno, con tal de buscar lo que necesitan, terminan regando todo en el piso haciendo que en minutos se pierda el trabajo de horas. Ahora hay más habitantes de calle y más recicladores extranjeros que dejan mucho desorden”, se lamentó.

Por eso aprovechó y envió un mensaje a los habitantes de Medellín para empezar a entablar una conversación que como ciudad tenemos pendiente.

“Creo que a la gente le falta más cultura ciudadana. Entender que no se puede tirar la basura en cualquier parte. Le diría a las personas que sean más conscientes, que entreguen la bolsa a los operarios o a un reciclador responsable. Que demuestren que el cariño que nos tienen no se quede no más en diciembre”, explicó.

“LLEGAMOS AL HOSPITAL Y NOS ENTREGAMOS AL TRABAJO”