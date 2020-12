Cayó alias “Servi”, cabecilla de La Oficina y heredero del narco “Fritanga”

En una época de pandemia, lo que destaca Aptuno.com es valerse de todas las herramientas virtuales posibles al momento de buscar dónde vivir, con el fin de disminuir la posibilidad de contagios. No obstante, señalan que debe tenerse claro que está mirando ofertas en una plataforma confiable, para hacerle el quite a problemas como estafas. Por último, invitan a no dejar a un lado la capacidad de endeudamiento al momento de establecer un canon ideal y realista para cada caso.