Semana clave: se destapan las cartas en la carrera por la Gobernación

La política local está con los pelos de punta. Esta semana se debe saber a ciencia cierta quiénes serán los candidatos para las elecciones de octubre. Las inscripciones se cierran este sábado y quienes no consigan aval o presenten firmas se quedan por fuera.

Mientras que en las alcaldías ya hay alguna claridad de los candidatos en juego, en el caso de la Gobernación de Antioquia, cuando apenas faltan tres meses para ir a las urnas, todavía hay grandes interrogantes abiertos.

Los partidos tradicionales —Conservador, Liberal y Centro Democrático— han tratado de hacer un pacto con Luis Fernando Suárez, el candidato del hoy gobernador Aníbal Gaviria, pero no les ha acabado de cuajar. El favorito en las encuestas, Luis Pérez, no ha abierto la boca para decir si se lanza o no. Y otro precandidato, Julián Bedoya, que podría tener juego por la maquinaria que tiene aceitada en algunas alcaldías, aún no consigue un partido que le dé el aval, luego de que el Liberal le hizo el feo.

EL COLOMBIANO pudo establecer algunas de las noticias que se darán esta semana sobre los nombres que han estado en juego.