Después de conocer lo que había pasado él y su esposa se desplazaron desde Marinilla (Oriente antioqueño), municipio de residencia de la estudiante, hacia Barbosa para adelantar la búsqueda que aún no ha parado.

“Todavía no saben nada sobre su paradero, confiamos en que se pudo haber salvado, en que alguien la socorrió o que está en algún sitio y todavía no nos dimos cuenta. Nos da mucho miedo que ya no haya nada por hacer”, dijo afectado el padre de la joven.

Por el momento, continúan las búsquedas y se activaron dos líneas telefónicas para las personas que sepan algo sobre el paradero de Carolina Gómez. Las líneas son: 311 616 86 76 y 317 429 44 07.