En Carolina del Príncipe están cansados por la “fama” que han recibido de ser un pueblo chismoso

“Yo he leído los pasquines. Son bobadas”, dice mientras se recuesta en el marco de la puerta, escapando del sol, que es un puño, una segunda piel. Levanta la mirada y ve a diez metros a un hombre de mediana edad que viene por la calle. Le dice: “Vea, en Carolina nos volvimos los chismosos del país”. El hombre sonríe. Sigue de largo.

Y, ¿por qué no nos deja leer algunos pasquines?, le pido. “No, no, yo borré eso. Ya no tengo ninguno”. Para la nota que hacemos es necesario que él lea algunos, tercia Esneyder Gutiérrez, el fotógrafo. Doña N. no se conmueve, se va por las ramas de las carcajadas. “Los chismosos terminaron siendo ustedes”, explota en risas. Acá todos han leído las cadenas, y muchos han sido blancos de ellas, pero muy pocos —al menos eso dicen— las conservan en sus celulares. “Chismes hay en todos lados”, dice doña N. antes de darnos las indicaciones de un vecino que quizá, a lo mejor, tal vez, tenga algunos pasquines y los deje leer.

2.

El chisme es una bola de nieve: su éxito depende de la complicidad de muchos. Supongamos que alguien escribe en una red social que fulanito y fulanita sostienen un romance clandestino, un amorío a espaldas de sus respectivas parejas.

¿La prueba del delito? Los han visto en cafés del pueblo vecino, muy sonrientes y orondos: la mano de él cerca a la de ella. Si quien recibió el mensaje no lo reproduce, no lo envía a sus contactos, el asunto llega hasta ahí. El chisme muere. Sin embargo, si el receptor inicial lo pasa a otro y este a otro y este a otro, la bola de nieve deja de ser un puñado para convertirse en una avalancha que puede llevarse consigo la fama, el matrimonio y muchas cosas más de los implicados. En ese sentido, también, el chisme tiene un comportamiento similar al de una epidemia.

Así parezca baladí o motivo de memes, el chisme es un tema serio, más de lo que a simple vista se cree. Una y otra vez ha sido materia de estudio de psicólogos y analistas de la comunicación. La bibliografía académica respecto a él es abundante y revela que se trata de un fenómeno inherente a las relaciones humanas. Un artículo científico de Eric K. Foster lo define de un plumazo: se trata del intercambio de información sobre terceros ausentes. En la mayoría de los casos, consiste en datos evaluativos, en juicios del comportamiento, las prácticas y los vestuarios de los demás.

Siendo así las cosas, en algún momento todos hemos sido motivo y fuentes de chismes. No es un fenómeno exclusivo de pueblos pequeños. La gente es —somos— chismosa en Nueva York, Medellín, París, Armenia, Capurganá y Carolina del Príncipe. Entonces, si es normal ¿por qué esta noticia saltó de los medios de comunicación a la viralidad de las redes sociales?

3.

“Ustedes solo vienen por el morbo, vienen a mostrarnos como el pueblo de los chismosos”, dice el mecánico de motos. Se limpia las manos en un trapo oscuro y destapa un recipiente de plástico. El olor del almuerzo se expande.

No, nos interesa la historia, le digo en un vano intento de ganar su complicidad para que me permita leer las cadenas de los chismes o, al menos, me dé el nombre de una de las víctimas del escarnio.

“Si es así, ¿por qué no vinieron el domingo que el pueblo estuvo lleno de deportistas? ¿Por qué pregunta por chismes y no por la fábrica de chorizos de mi mamá o por las cascadas que tiene el municipio?”. Me ahorro la respuesta: es muy larga y no deja bien parados a los periodistas. Recuerdo el pensamiento de manual: “noticia no es que un perro muerda a un hombre. Es que uno hombre muerda a un perro”. Los reporteros cazamos excentricidades.

En fin. Le estrecho la mano y salgo del taller. No es la única puerta que se cierra en esta reportería: otra fuente respondió así el pedido de información que le hice por WhatsApp: “Con mucho cariño te informo que no daré ningún tipo de información con respecto a ello. Si deseas realmente conocer nuestra historia, nuestro gentilicio, nuestras costumbres y nuestra identidad, eres bienvenido”.