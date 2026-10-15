Capturan al presunto responsable del abuso sexual de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

Más de tres horas, 131 kilómetros, recorrió para esconderse de las autoridades el hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años de edad en el municipio de La Unión, Oriente de Antioquia.
La captura del hombre de 47 años de edad, identificado como alias “Wilber”, y presunto agresor de la adulta mayor, la realizó la Policía en articulación con la Fiscalía y el apoyo de la Alcaldía de La Unión, así como de la Gobernación, en el municipio de Santa Rosa de Osos, Norte del departamento.
Según el reporte oficial, este sujeto habría abandonado el Oriente y se habría trasladado al Norte de Antioquia con el propósito de evadir la acción de las autoridades. Gracias a las labores investigativas y de seguimiento, fue ubicado y detenido.
Las pistas del presunto violador comenzaron a ser recopiladas a través de las cámaras de seguridad que permitieron identificar el vehículo utilizado para el abuso sexual.