Tras oficializar candidatura a Gobernación, Luis Pérez asegura que es “opción de centro”

“Vamos a regresar a la Gobernación ‘Pensando en grande’ (que es el lema de su mandato). No para vivir sabroso, sino para trabajar más por la gente que necesita ayuda y para volver a dignificar al departamento para que vuelva a ser referente mundial”, dijo Pérez lanzando dardos no solo al petrismo sino a la actual administración en cabeza de Aníbal Gaviria.

“A Luis Pérez le gusta hablar de frente. A mí me duele el cuello cuando me inclino a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Cuando un gobernante mira a la izquierda o a la derecha se vuelve ciego y manco. Yo miro de frente y yo soy de mano derecha para acabar con la delincuencia y de mano izquierda para ser generoso con los que me necesitan”, dijo.

“Quintero y Petro ya tienen candidatos que son de la extrema izquierda, Uribe tiene candidato que es de la extrema derecha, yo no sé de donde sacan esas historias de que yo soy candidato de uno u otro”, indicó Pérez.